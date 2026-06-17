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17 июня 2026 в 12:32

В МИД России не исключили запрет православной церкви на Украине

МИД России: православная церковь на Украине оказалась на пороге запрета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Православная церковь на Украине фактически оказалась на грани законодательного запрета, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам международного сотрудничества в сфере обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех во время выступления на деловом форуме Россия — АСЕАН. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, у священнослужителей отнимают недвижимость и заводят на них уголовные дела.

Украина сейчас является ярчайшим примером нарушения прав верующих в мире. Там постоянно идут нападки на священнослужителей, заводят уголовные дела. У священнослужителей отнимают недвижимость, храмы, и сама церковь находится фактически на грани законодательного запрета. Киевский режим по крайней мере все для этого делает, — сообщил Мелех.

Ранее сотрудники одесского ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Речь идет о протодиаконе Троицкого собора, которого, несмотря на наличие серьезных заболеваний, признали пригодным к службе в Вооруженных силах Украины.

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