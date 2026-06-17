Военэксперт ответил, почему Трамп поддержал проукраинскую декларацию G7

Американский лидер Дональд Трамп лишь имитирует сокращение помощи Киеву, тогда как реальное присутствие США в регионе усиливается за счет поставок вооружений и разведывательных данных, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, смена риторики Белого дома связана с переориентацией внимания на иранское направление и внутренние выборные процессы.

Для Трампа на первом месте — Иран. Ему нужно «разрулить» ближневосточный конфликт к выборам в конгресс, которые находятся для президента США на втором месте по значимости. Что касается Украины, американцы сделали вид, что они якобы ей не помогают, но просто изменилась схема помощи. И разведывательная информация поступает со спутников сразу на планшеты украинских дроноводов. Поэтому американцы никуда не уходят, они присутствуют на Украине. Для них это важный плацдарм. Американцы мечтают, что РФ начнет рассыпаться и они постараются захватить самый жирный кусок ресурсов, — сказал Кнутов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 договорились об увеличении поставок оружия на Украину. По его словам, Киев планируют обеспечить средствами ПВО и вооружениями большой дальности.

До этого Трамп заявил, что Белый дом рассмотрит запрос Украины на предоставление разрешения на производство ракет для американских ЗРК Patriot. По его словам, Киев «хотел бы иметь такую возможность».