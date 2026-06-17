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17 июня 2026 в 16:29

Мирошник назвал Запад соучастником атаки ВСУ на автобус с детьми

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Атака Украины на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области совершена при попустительстве стран Запада, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, данное преступление преследует исключительно политическую цель — оказать давление на руководство и внутреннюю атмосферу Союзного государства.

Такого рода события могут происходить только при четком попустительстве западников, которые стремятся игнорировать такого рода преступления их выкормыша. Они сами являются соучастниками организации таких преступлений, на которые они дают деньги и вооружение, — констатировал Мирошник.

Ранее МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.

Дрон ВСУ атаковал автобус 17 июня. В салоне в момент нападения находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.

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