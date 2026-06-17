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17 июня 2026 в 17:32

Лох лишился всех дорожных указателей

Власти Саратовской области восстановят украденные в селе Лох дорожные указатели

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Из села Лох в Саратовской области украли абсолютно все дорожные указатели с названием населенного пункта, передает РИА Новости. Место с необычным названием привлекает множество путешественников. Власти региона пообещали восстановить таблички.

Это непреходящая проблема. Совсем-совсем ни одной [таблички не осталось]. <...> В этом году, когда последнюю своровали с нашего двора... Это уже перебор, — пожаловалась местная жительница Мария Кислина.

Ранее сельчане самостоятельно изготавливали и монтировали новые знаки вместо похищенных. В 2024 году один из указателей закрепили на 12 болтах, однако спустя три месяца его также демонтировали и вывезли. По словам Кислиной, за все время пропало более 20 табличек. Даже возможность приобрести сувенирные копии в самом селе не останавливает злоумышленников.

Глава Новобурасского района Алексей Воробьев подтвердил, что обслуживающая организация уже заказала новые конструкции для региональной дороги. Он отметил, что название населенного пункта должно присутствовать на трассе, несмотря на высокий спрос на такие предметы у приезжих.

Село Лох известно живописными видами, старинной деревянной мельницей и Кудеяровой пещерой. Местные энтузиасты активно развивают туризм и восстанавливают исторический храм.

Ранее в Москве анонсировали установку более 20 тыс. дорожных знаков уменьшенного размера по 280 адресам. Большинство таких указателей появится на внутрирайонных улицах с ограничением скорости до 60 км/ч, а также в центре города.

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