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14 июля 2026 в 09:49

В Росстандарте раскрыли судьбу дорожных знаков на латинице

Росстандарт: в России не планируют запрещать латиницу на дорожных знаках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Запрещать дорожные знаки с использованием латиницы в России, такие как Stop, Danger и Customs, не планируется, несмотря на закон о кириллице, сообщили в Росстандарте. По словам представителей ведомства, если такой вопрос будет вынесен на обсуждение, его могут рассмотреть только при участии Минтранса и МВД, передает РИА Новости.

Исключение надписей латиницей на дорожных знаках <...> не планируется, — уточнили в Росстандарте.

Там напомнили, что с 1 марта 2026 года в стране действует закон, согласно которому вся информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. Иностранные слова при этом не запрещаются, их разрешается использовать дополнительно.

Ранее сообщалось, что правительство Латвии не поддержало инициативу по замене дорожных знаков с названиями российских и белорусских городов. Так, на 318 указателях в прибалтийской республике по-прежнему можно прочитать надписи «Москва», «Витебск» и другие названия. По оценке Минсообщения, полная замена обойдется в несколько сотен тысяч евро.

Общество
Россия
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