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22 июня 2026 в 09:06

Латвия не смогла «стереть» Россию со своих дорог

LSM: в Латвии не утвердили замену дорожных знаков с названиями городов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Правительство Латвии не поддержало инициативу по замене дорожных знаков с названиями российских и белорусских городов, сообщил местный портал LSM. По его информации, на 318 указателях в прибалтийской республике по-прежнему можно прочитать надписи «Москва», «Витебск» и другие названия.

По оценке Минсообщения, полная замена обойдется в несколько сотен тысяч евро. Для замены уже существующих знаков требуется отдельное решение кабмина, хотя в новых проектах упоминание Москвы уже не используют. Доклад подготовили и направили правительству еще весной, однако решения до сих пор не приняли.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил ограничить доступ к восьми российским интернет-ресурсам. В частности, речь идет о Wildberries, агентстве РБК, книжном магазине «Лабиринт». В обосновании отмечается, что эти ресурсы якобы «угрожают национальной безопасности Латвии».

До этого новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией. После утверждения правительства глава кабмина подтвердил свою позицию по вопросу экономических отношений с РФ. При этом премьер признал, что полностью отказаться от торговли без исключений не получится.

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