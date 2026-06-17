Блогер Ефремов заключил мировое соглашение по иску на 3,5 млн рублей Блогер Никита Ефремов пошел на мировую по иску на 3,5 млн рублей

По судебному иску к блогеру Никите Ефремову на сумму 3,5 млн рублей было официально заключено мировое соглашение, сообщает газета «Известия». Изначально заявленные исковые требования к известному контент-мейкеру были напрямую связаны с расторжением лицензионного договора.

На данный момент конкретные условия достигнутого сторонами соглашения не сообщаются, а производство по гражданскому делу судом полностью прекращено. При этом в самом ведомстве журналистам не стали раскрывать детальную суть и подробности данного коммерческого спора. В декабре прошлого года Ефремова приговорили к трем годам условного срока за финансирование запрещенного в России экстремистского движения. Блогер совершил семь денежный переводов на общую сумму в 6000 рублей

Ранее Приморский краевой суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима местного жителя, которого признали виновным в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России экстремистской и ликвидирована). Фигурант дела также отправил ВСУ 13 тыс. рублей.