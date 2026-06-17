Назван главный результат работы Россотрудничества с переселенцами

Главный результат работы Россотрудничества, которое помогает выходцам из зарубежных стран переехать в Россию, — подарить человеку ощущение, что он сделал правильный выбор, сказал в интервью NEWS.RU глава ведомства Игорь Чайка. По его словам, обустроившийся переселенец становится лучшей рекламой РФ для тех, кто еще не решился на переезд.

Самый главный результат — это когда человек или целая семья не просто получают необходимую консультацию, а начинают жизнь в России с чистого листа. Мы хотим знать, что все эти люди, сидя на собственной кухне с чашечкой чая в окружении родных, осознают правильность сделанного ими выбора, — подчеркнул он.

Ранее семья из Сербии, перебравшаяся в Псков, рассказала, с какими трудностями столкнулась при адаптации. По словам главы семейства Стевимира Эрцеговаца, тяжелее всего ему и его супруге Каролине далось самостоятельное оформление документов, хотя они оба выучили русский. При этом они довольны жизнью на новом месте и знакомствами, а их дети быстро нашли новых друзей в России.