Майкл Джексон обогнал Скриптонита по популярности в России Майкл Джексон вошел в топ-10 музыкального индекса BandLink после выхода байопика

Майкл Джексон занял восьмую строчку в «Музыкальном индексе BandLink», обогнав популярных российских исполнителей, включая Скриптонита, передает ТАСС. До премьеры байопика «Майкл» американский певец не входил даже в топ-500 рейтинга. Такой внушительный рост пришелся на неделю с 8 по 14 июня.

За две недели исполнитель поднялся в рейтинге артистов, которыми больше всего интересуются россияне. <...> В рейтинге он обошел популярных российских исполнителей, в том числе Miyagi, Скриптонита и Ваню Дмитриенко, — сообщил представитель сервиса.

Рост интереса к творчеству Джексона зафиксировали сразу после появления картины в прокате 28 мая — лента стала самой кассовой премьерой месяца. Число уникальных слушателей певца на стриминговых площадках за неделю увеличилось на 30%, а еще через семь дней показатель вырос на 34%.

Количество поисковых запросов, связанных с артистом, за две недели почти утроилось по сравнению с периодом с 18 по 31 мая. В сервисе отмечают, что это демонстрирует возросший интерес аудитории как к биографии музыканта, так и к его творчеству.

Ранее «Майкл» установил рекорд как самый кассовый музыкальный байопик в истории кинематографа, превзойдя показатели «Богемской рапсодии». Общие сборы по всему миру составили более $911 млн (65,5 млрд рублей).