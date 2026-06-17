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17 июня 2026 в 15:31

Гендиректор ответил, заменит ли ИИ часть профессий

Гендиректор Александров: ИИ уже заменяет некоторых сотрудников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Нейросети уже начали заменять сотрудников на некоторых позициях, рассказал «ФедералПресс» гендиректор сервиса управления репутацией бизнеса Василий Александров. Он отметил, что сейчас ИИ может выполнять рутинные задачи.

ИИ не отбирает профессии целиком, он отбирает рутину внутри них, а вместе с ней — тех сотрудников, чья работа из этой рутины целиком и состояла. Под удар попадают позиции начального уровня, через которые раньше люди входили в профессию, — рассказал Александров.

Гендиректор подчеркнул, что прежде всего ИИ вытеснит профессии с повторяемыми задачами — например, работу в колл‑центрах, бухгалтерию первого уровня, шаблонный копирайтинг и SMM. По его словам, в клиентском сервисе и управлении репутацией живой сотрудник остается решающим.

Ранее академик РАН Юрий Чехович рассказал, что использование ИИ в работе чиновников потребует особого контроля. Он отметил, что такие нововведения могут привести к утечкам информации.

Общество
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