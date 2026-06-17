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17 июня 2026 в 15:37

Турнир по шахматам и Ночь музеев пройдут в Московской Хоральной синагоге

Фото: Виктория Мичурина
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Московская Хоральная синагога в честь своего 120-летия организует первенство еврейских общин и школ по быстрым шахматам «Шалом, шахматы!», а также экскурсию «Ночь музеев». Первое мероприятие состоится 21 июня в Подкупольном зале, а второе в ночь с 18 на 19 июля.

Шахматы — традиционно еврейский вид спорта. Мы будем рады приветствовать на турнире и детей, и взрослых, и начинающих любителей, и международных мастеров. «Шалом, шахматы!» станет встречей тех, кто любит шахматы, ценит семейную атмосферу, и хотел бы приобрести новых друзей, — отметил председатель оргкомитета турнира по шахматам Эфраим Боер.

Турнир включит в себя семь туров по швейцарской системе с учетом рейтинга Федерации шахмат России. Контроль времени — 10+5 (Фишер). Предусмотрено четыре категории: рапид «Алеф» (от пяти до семи лет), «Бет» (8–10 лет), «Гимель» (11–13 лет) и «Далет» (от 14 лет). Экскурсия «Ночь музеев», в свою очередь, состоится в нескольких залах синагоги. Участники расскажут об истории и особенностях этого здания. После мероприятия всех желающих пригласят на чаепитие.

Хотим показать синагогу такой, какой вы ее еще никогда не видели. Мероприятие пройдет по четырем локациям внутри синагоги. Мы поговорим об истории синагоги и ее людях, узнаем, что происходит здесь каждый день и зачем нужен сидур, разберемся в особенностях еврейской традиции и устройстве синагоги, а также прикоснемся к истории еврейской Москвы и узнаем, что такое эрув, — рассказал директор по стратегическим коммуникациям Московской Хоральной синагоги Дмитрий Дригайло.

Ранее второклассник из Оренбургской области Петр Макеев стал чемпионом мира по шахматам. Турнир прошел в Сербии с 14 по 21 апреля.

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