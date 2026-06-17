В транспортных вузах России с сентября введут единый курс по БПЛА

В транспортных вузах России с сентября введут единый курс по БПЛА

Единый курс по беспилотным системам введут в российских транспортных вузах с 1 сентября, заявил в Совете Федерации глава Минтранса Андрей Никитин. Пилотной площадкой для новых программ станет Российский университет транспорта, участвующий в президентском проекте по обновлению инженерного образования.

С 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам, — сказал Никитин.

Министр подчеркнул, что подготовка квалифицированных кадров в изменившихся условиях входит в число наиболее значимых задач его ведомства. В настоящее время ведется разработка новых специальностей и образовательных программ по приоритетным направлениям: интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии и искусственный интеллект. Впоследствии эти наработки будут поэтапно внедрены во всех отраслевых учебных заведениях, подведомственных Минтрансу, уточнил министр.

Ранее Никитин сообщил, что новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту начнут действовать в России с 1 сентября 2026 года. Документ кардинально обновляет порядок оказания помощи, включая бесплатное резервирование мест, сопровождение в аэропорту и предоставление кресла-коляски.