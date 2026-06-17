Пострадавшему при атаке ВСУ на автобус под Брянском понадобилась операция Пострадавшему при атаке ВСУ на автобус в Брянской области проводят операцию

Одному из пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Брянской области проводят операцию, сообщил заместитель председателя гомельского облисполкома Дмитрий Алейников. По его словам, которые приводит РИА Новости, два человека получили тяжелые ранения.

Тяжело пострадавшие — это двое ребят. Им оказывается медицинская помощь. Сейчас операция как раз в эти часы происходит. Мы находимся на постоянной связи, — рассказал Алейников.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что атака на автобус с белорусскими детьми в Брянской области была совершена украинскими военными преднамеренно. По словам дипломата, ВСУ прекрасно понимали, что делают.

До этого сообщалось, что МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. Дети ехали из Гомеля в Геленджик Краснодарского края на отдых. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.

Также стало известно, что после атаки ВСУ на автобус были госпитализированы семь пострадавших, в том числе пятеро детей. По данным помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, состояние одного из раненых пациентов сейчас оценивается как тяжелое.