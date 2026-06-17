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17 июня 2026 в 16:14

Памфилова раскрыла, когда ЦИК предложила провести выборы в Госдуму

ЦИК предложила провести голосование в Госдуму с 18 по 20 сентября

Элла Памфилова Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ЦИК РФ предлагает провести голосование на выборах в Госдуму в течение трех дней — с 18 по 20 сентября, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания органа. По ее словам, многодневное волеизъявление стало традицией для избирательной системы в РФ.

Подготовленный проект постановления [ЦИК] предусматривает проведение голосования на выборах депутатов в Госдуму и других совмещенных с ними выборов, назначенных на 20 сентября, в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября, — отметила Памфилова.

Ранее председатель Центризбиркома сообщила, что в выборах депутатов Госдумы и избирательных кампаниях других уровней могут принимать участие 17 российских политических партий. Глава ЦИК подчеркнула, что избирательная система полностью готова к обеспечению равных возможностей для всех зарегистрированных политических сил.

До этого Памфилова заявила, что предстоящие выборы должны стать ключевой точкой стабильности и дальнейшего усиления России. Она подчеркнула, что обеспечение общественно-политического баланса в ходе голосования является главной задачей для ЦИК.

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