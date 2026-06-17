Прокуратура потребовала отправить Митрошину в колонию на три года

Московская прокуратура запросила три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. рублей для известной блогерши Александры Митрошиной, сообщает Telegram-канал Baza. Помимо реального срока, государственное обвинение требует конфисковать у подсудимой 115 млн рублей в доход государства, а также изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу в СИЗО.

Силовики задержали блогершу из-за подозрений в умышленном дроблении своего бизнеса по продаже образовательных онлайн-курсов. По версии следствия, девушка целенаправленно распределяла полученные доходы по нескольким подконтрольным ИП, чтобы незаконно избегать уплаты НДС и НДФЛ. Благодаря подобным теневым схемам уклонения от налогов Митрошина обогатилась на 127 млн рублей и успела приобрести на эти средства несколько квартир.

Ранее источники сообщили, что адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева угрожали блогерше проблемами с налоговой в случае отказа от сотрудничества. Это произошло после того, как инфлюенсер и ее муж Тимур Кошкаров встретились с ними и заявили о сотрудничестве с новыми адвокатами.