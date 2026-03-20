20 марта 2026 в 14:47

«Все будет очень плохо»: стало известно об угрозах экс-адвоката Митрошиной

«Известия»: бывшие юристы Митрошиной угрожали ей после отказа от сотрудничества

Александра Митрошина Александра Митрошина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева угрожали блогеру Александре Митрошиной проблемами с налоговой в случае отказа от сотрудничества, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы дела. Это произошло после того, как инфлюенсер и ее муж Тимур Кошкаров встретились с ними и заявили о сотрудничестве с новыми адвокатами.

Услышав это, Гольцева и Волхова стали <...> повышать тон. На этом данная встреча закончилась. Далее они стали постоянно звонить мне по видео-конференц-связи и сообщать о каких-то проблемах, что сейчас необходимо включаться, в противном случае все будет очень плохо, — отметила Митрошина.

Ранее блогер, обвиняемая в легализации денежных средств и находящаяся под домашним арестом, вновь посетила судебное заседание. По окончании процесса она отметила, что дело идет своим чередом. Девушка также призналась, что за год, проведенный под надзором, успела отвыкнуть от социальных сетей.

Кроме того, представители объединенной пресс-службы судов Москвы сообщили, что Таганский суд столицы приговорил блогера Олесю Рожкову к 10 суткам административного ареста за публичную демонстрацию атрибутики экстремистской организации. Поводом для возбуждения дела стала размещенная инфлюэнсером фотография с букетом.

адвокаты
блогеры
угрозы
Александра Митрошина
Генерал объяснил затишье ВС России над центральными районами Украины
Одна необычная пара вступила в брак в Крыму
Четверо детей пострадали при взрыве газа в жилом доме
Москвичам рассказали, когда в столице полностью сойдет снег
Муж Ивлеевой влез в долги на 570 тыс. рублей из-за яиц и стройки
Российская бортпроводница разбила нос во время рейса из Коломбо в Москву
Военкор узнал о переброске элиты ВСУ к границе России
Что известно о последних днях жизни и смерти Филарета
Любивший деньги начальник колонии сам оказался за решеткой
Над Брянской областью сбили дрон самолетного типа
Специальный сервис поможет россиянам оценить готовность к домашним питомцам
Стало известно, как снижение ключевой ставки отразится на инфляции
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему команда не может забить с игры
Врач дала советы, как завершить пост без стресса для организма
Украинские дипломаты с легкой руки превратили Италию в «Ресбублику»
Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанского государства
«А у нас есть Выборг!»: Милонов предложил отменить туры за границу
В РПЦ назвали ключевую причину раскола православия на Украине
Моряки атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулись домой в Мурманск
Премьер Польши заявил об отсутствии «плана Б» по кредиту Евросоюза Украине
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

