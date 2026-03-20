«Все будет очень плохо»: стало известно об угрозах экс-адвоката Митрошиной «Известия»: бывшие юристы Митрошиной угрожали ей после отказа от сотрудничества

Адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева угрожали блогеру Александре Митрошиной проблемами с налоговой в случае отказа от сотрудничества, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы дела. Это произошло после того, как инфлюенсер и ее муж Тимур Кошкаров встретились с ними и заявили о сотрудничестве с новыми адвокатами.

Услышав это, Гольцева и Волхова стали <...> повышать тон. На этом данная встреча закончилась. Далее они стали постоянно звонить мне по видео-конференц-связи и сообщать о каких-то проблемах, что сейчас необходимо включаться, в противном случае все будет очень плохо, — отметила Митрошина.

Ранее блогер, обвиняемая в легализации денежных средств и находящаяся под домашним арестом, вновь посетила судебное заседание. По окончании процесса она отметила, что дело идет своим чередом. Девушка также призналась, что за год, проведенный под надзором, успела отвыкнуть от социальных сетей.

Кроме того, представители объединенной пресс-службы судов Москвы сообщили, что Таганский суд столицы приговорил блогера Олесю Рожкову к 10 суткам административного ареста за публичную демонстрацию атрибутики экстремистской организации. Поводом для возбуждения дела стала размещенная инфлюэнсером фотография с букетом.