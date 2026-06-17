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17 июня 2026 в 16:11

Профессор ВШЭ рассказал о влиянии религии на политику в странах АСЕАН

Религиовед Золотухин: у Азии особый подход к религии и традиционным ценностям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Религиозный фактор продолжает играть фундаментальную роль в общественной и политической жизни стран АСЕАН, заметно влияя на их внутренний и внешнеполитический выбор, заявил ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Всеволод Золотухин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что в регионе пересекаются крупнейшие мировые конфессии: ислам в Индонезии, буддизм в Таиланде и Мьянме, а также католицизм на Филиппинах.

По его словам, общественная ситуация в Азии всегда предполагает обращение к религии как к одному из наиболее эффективных рабочих вариантов идеологии. При этом в Восточной Азии успешно формируется собственный, уникальный подход к защите традиционных ценностей, который принципиально отличается от западной или ближневосточной моделей управления. Главным примером здесь выступает Китай, где государственные институты выстроили жесткую, но эффективную систему взаимодействия с верующими.

В Китае работа в области идеологии имеет несколько базовых правил: не берите деньги из-за рубежа, стойте на позиции Компартии и ориентируйте верующих на поддержку государства. Этот путь чем-то похож на то, что было в Советском Союзе, но доработано и масштабировано, — заявил Золотухин.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян допустил, что американский президент Дональд Трамп потребует от Китая инвестиций в экономику США за отказ от поддержки Тайваня. Он также не исключил, что США могут попробовать использовать отношения между Китаем и Россией в своих интересах.

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