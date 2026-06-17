Стало известно, что стало драйвером фитнес-индустрии в последние годы

Локальные студии стали одним из ключевых факторов развития фитнес-индустрии в последние годы, заявил NEWS.ru директор по маркетингу October Group Евгений Межевикин. В то же время, по его словам, основным двигателем роста популярности небольших спортклубов стали женщины, увлекающиеся пилатесом и йогой.

За три года спрос на локальные фитнес-студии вырос на 68%. Аналитика фиксирует взрывной интерес к самостоятельным занятиям. Количество запросов на личные тренировки увеличилось на 91%, на спортзал у дома — на 52%. Клиенты больше не готовы стоять в пробках ради часа на беговой дорожке. При этом 45% респондентов выбирают фитнес именно по географическому принципу — рядом с домом, а не с работой. Камерность становится главным запросом. Каждый четвертый опрошенный отдает предпочтение небольшой специализированной студии. Треть респондентов голосует за мини-залы для коротких и высокоинтенсивных тренировок, — поделился Межевикин.

Он подчеркнул, что за последние 12 лет число фитнес-клубов в Москве увеличилось с 530 до более чем 2,3 тыс. При этом, по словам маркетолога, этот рост был спровоцирован не крупными сетями, а небольшими студиями. Эксперт также отметил, что за два года спрос на частный фитнес-зал вырос на 57%.

По итогам 2025 года на студийные проекты пришлось порядка 70% всех новых открытий. Многофункциональные комплексы с бассейнами — менее 10%. Общий объем вложений в новые фитнес-студии вырос до 3,4 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее. Тренд не только российский. Статистика Ассоциации здоровья и фитнеса из США показывает: 23% членов клубов регулярно платят за персональные тренировки, 32% выбирают занятия в малых группах до 10 человек. Женская аудитория стала главным драйвером роста — их доля увеличилась на 16% за год. Они активно инвестируют в здоровье, выбирая пилатес, балет и йогу, — заключил Межевикин.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что главные критерии при выборе фитнес-клуба — это близость и удобство расположения. По ее словам, примерно четверть клиентов отказываются от услуг из-за неудачно выбранного центра.