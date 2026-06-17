Три реанимационные бригады выдвинулись на место удара ВСУ по автобусу Белоруссия направила три реанимационные бригады на место атаки ВСУ под Брянском

Три реанимационные бригады направлены на место удара Вооруженных сил Украины по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев. По его словам, которые приводит БелТА, также готов вертолет медслужбы.

Мы направили три реанимационные бригады, которые дополнены разными специалистами в составе 11 человек, в Брянск, которые на месте совместно со специалистами РФ смогут оценить состояние наших граждан и принять решение о возможности их транспортировки в Республику Беларусь, оказании необходимой помощи на месте, — уточнил министр.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что украинские военные совершили атаку на автобус с белорусскими детьми в Брянской области преднамеренно. Он подчеркнул, что ВСУ прекрасно понимали, что делают.

Также МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. Дети ехали из Гомеля в Геленджик Краснодарского края на отдых. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.