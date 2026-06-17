Три реанимационные бригады выдвинулись на место удара ВСУ по автобусу

Три реанимационные бригады направлены на место удара Вооруженных сил Украины по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев. По его словам, которые приводит БелТА, также готов вертолет медслужбы.
Мы направили три реанимационные бригады, которые дополнены разными специалистами в составе 11 человек, в Брянск, которые на месте совместно со специалистами РФ смогут оценить состояние наших граждан и принять решение о возможности их транспортировки в Республику Беларусь, оказании необходимой помощи на месте, — уточнил министр.
Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что украинские военные совершили атаку на автобус с белорусскими детьми в Брянской области преднамеренно. Он подчеркнул, что ВСУ прекрасно понимали, что делают.
Также МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. Дети ехали из Гомеля в Геленджик Краснодарского края на отдых. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.