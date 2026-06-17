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17 июня 2026 в 17:00

В Россотрудничестве раскрыли методы борьбы с фейками о России на Западе

Чайка рассказал о пресс-турах по России для иностранных журналистов и блогеров

Игорь Чайка Игорь Чайка Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россотрудничество проводит пресс-туры для зарубежных журналистов и блогеров в различные регионы РФ, рассказал в интервью NEWS.ru глава ведомства Игорь Чайка. По его словам, такие поездки позволяют иностранцам показать Россию не абстрактно, а через беседы с живыми людьми и конкретные объекты.

Представители СМИ показывают Россию не абстрактно, а через конкретные предприятия, университеты, школы, культурные и инфраструктурные объекты, через живой разговор с людьми, которые уже строят свое будущее в нашей стране, — объяснил он.

Чайка сообщил, что уже состоялись поездки в Омскую и Свердловскую области. В планах у ведомства до конца 2026 года организовать туры еще в три российских региона.

Ранее глава Россотрудничества рассказал подробности о процессе разработки и внедрения карты «Родина» для переселенцев. По его словам, этот новый цифровой инструмент позволит гражданам заранее получать электронную подпись, а также государственные услуги и документы, необходимые для переезда на территорию России.

Россия
Россотрудничество
Игорь Чайка
журналисты
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