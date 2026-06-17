Появились новые подробности об ударе ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

Появились новые подробности об ударе ВСУ по автобусу с детьми под Брянском Ковальчук: погибшая при ударе по автобусу с детьми была гражданкой Белоруссии

Погибшая в результате удара ВСУ по автобусу с белорусской детской футбольной командой в Брянской области была гражданкой РБ, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. По его словам, которые приводит ИС «Вести», в автобусе также находились родители, сопровождающий и тренер.

Возраст — это школьная футбольная команда, которая ехала на сборы-отдых на побережье Черного моря. Там была группа родителей, сопровождающий, тренер, — рассказал Ковальчук.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что все пострадавшие при ударе ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области доставлены в больницу, им оказывают помощь. По его словам, остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой.

Позже стало известно, что белорусские следователи срочно выехали в Россию. Эксперты окажут помощь российским коллегам в расследовании удара украинского БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области.