Хинштейн раскрыл, кто погиб при атаке на заправку в Обояни под Курском

Хинштейн раскрыл, кто погиб при атаке на заправку в Обояни под Курском Хинштейн: под Курском при обстреле заправки погиб бывший мэр Обояни Карелов

При ударе ВСУ по автозаправочной станции в городе Обоянь Курской области погиб бывший глава муниципалитета Сергей Карелов, сообщил в МАКСе губернатор Александр Хинштейн. Погибшему было 63 года, он также работал депутатом областной думы и учителем истории.

По уточненной информации, погибший сегодня в результате варварского удара ВСУ в Обояни — Сергей Иванович Карелов. Ему было 63 года. Сергей Иванович — во всех смыслах выдающийся человек. Бывший глава Обояни, экс-депутат областной думы, Почетный работник общего образования РФ. Учитель с многолетним стажем: преподавал историю в Косиновской восьмилетней школе, потом стал директором Обоянской школы №2, — написал Хинштейн.

Ранее губернатор сообщил, что атака украинского беспилотника на автозаправочную станцию в городе Обояни Курской области привела к гибели одного человека и ранению еще двоих. По предварительным данным, один из пострадавших скончался на месте.

До этого в правительстве ЛНР сообщили, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Кременской муниципальный округ загорелись здания сельского клуба и библиотеки в селе Новоникольском. По данным властей, в библиотеке огнем уничтожены книжные фонды, а в клубе полностью вышли из строя современная техника и аппаратура.