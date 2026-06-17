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17 июня 2026 в 15:10

Стало известно, кто был в атакованном ВСУ автобусе в Брянской области

Дети, родители и тренер были в атакованном ВСУ автобусе в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В атакованном автобусе в Брянской области находились дети школьного возраста, группа родителей и тренер, сообщил ИС «Вести» врио губернатора региона Егор Ковальчук. Он отметил, что ВСУ били по автобусу с детьми, как по боевой технике.

Возраст — это школьная футбольная команда, которая ехала на сборы-отдых на побережье Черного моря. Там была группа родителей, сопровождающий, тренер, рассказал Ковальчук.

Ранее врио губернатора сообщил, что все пострадавшие при ударе ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии доставлены в больницу, им оказывают помощь. По его словам, остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой.

Утром 17 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 157 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей.

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