Стало известно, кто был в атакованном ВСУ автобусе в Брянской области

Стало известно, кто был в атакованном ВСУ автобусе в Брянской области Дети, родители и тренер были в атакованном ВСУ автобусе в Брянской области

В атакованном автобусе в Брянской области находились дети школьного возраста, группа родителей и тренер, сообщил ИС «Вести» врио губернатора региона Егор Ковальчук. Он отметил, что ВСУ били по автобусу с детьми, как по боевой технике.

Возраст — это школьная футбольная команда, которая ехала на сборы-отдых на побережье Черного моря. Там была группа родителей, сопровождающий, тренер, — рассказал Ковальчук.

Ранее врио губернатора сообщил, что все пострадавшие при ударе ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии доставлены в больницу, им оказывают помощь. По его словам, остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой.

Утром 17 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 157 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей.