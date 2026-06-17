В ГД осудили идею сажать дольщиков за съемку дефектов в новостройках

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева осудила инициативу владельца строительной компании «Точно» Николая Амосова о введении наказания для дольщиков за съемку дефектов в новостройках. В беседе с NEWS.ru она отметила, что подобные предложения не только игнорируют реальные проблемы качества жилья, но и усугубляют и без того сложную ситуацию на рынке недвижимости.

Независимые оценщики отмечают, что качество новостроек в РФ оставляет желать лучшего. Очень небольшое количество квартир принимается без существенных замечаний. Вместо того чтобы повышать качество строительства, застройщики стараются бороться с покупателями. Сокращаются гарантийные сроки по устранению недоделок, ставятся свои УК, главная задача которых — не дать предъявить претензии недовольных дольщиков. Я считаю, что те, кто высказывает подобные идеи, как наказывать за видео дефектов в новостройках, просто плюют против ветра. Ситуация на рынке недвижимости довольно печальная. У нас существенно замедлился рост цен на новостройки, около 70% жилья не распродано. Застройщики все больше попадают в кредитную зависимость. Это все на фоне роста цен на вторичку, — пояснила Разворотнева.

По ее словам, действия застройщиков направлены не на улучшение продукта, а на подавление законного недовольства граждан. Она добавила, что в отрасли уже не первый год предпринимаются попытки протолкнуть так называемый закон о потребительском экстремизме, который фактически лишает дольщиков права на компенсацию.

Застройщики пытаются уже не первый раз протолкнуть закон о потребительском экстремизме, в соответствии с которым покупатели смогут требовать только устранение недостатков застройщиков, а не выплаты. Я считаю, что такие предложения не пройдут. Законы, в том числе Гражданский кодекс, и другие нормы права, дают возможность потребителям и покупателям защищать свои права всеми возможными способами, — сказала Разворотнева.

Ранее основатель и руководитель риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что в России назрела необходимость срочного пересмотра механизма эскроу в строительной отрасли. Он предложил внедрить поэтапное раскрытие средств для застройщиков, предупредив, что без этого отрасль может столкнуться с полной стагнацией.