Удаленщица заработала «синдром поджаренной кожи» из-за ноутбука

Жительница Екатеринбурга, работающая на удаленке, получила «синдром поджаренной кожи» из-за привычки держать ноутбук на коленях, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Девушка обратилась в Свердловский областной кожно-венерологический диспансер с крупными коричнево-багровыми пятнами на верхней части ног.

Тепловая эритема, на фоне которой поврежденная кожа грубеет и темнеет, — это хронический дерматоз, не случайно именуемый синдромом поджаренной кожи. Он возникает в результате продолжительного воздействия инфракрасного излучения умеренной интенсивности, — пояснили в Минздраве.

По словам медиков, характерные кожные проявления с клиникой поражения сосудов сначала навели их на мысль о сосудистой патологии. Однако в ходе беседы с пациенткой выяснилось, что она в последнее время трудится удаленно и подолгу работает с ноутбуком, располагая его на бедрах. С приходом жарких дней прямой контакт техники с кожей усилился, что и спровоцировало реакцию.

В ведомстве отметили, что в запущенной форме заболевание способно привести к атрофии кожи и даже возникновению очагов плоскоклеточного рака. Пациентке повезло, что она вовремя обратилась к специалистам, однако полное восстановление покрова займет не одну неделю и потребует наблюдения лечащего врача.

Ранее Роскачество напоминало, что в жару сотрудники вправе просить руководителя о смене графика или формата работы — например, временно перейти на удаленку. По мнению ведомства, современные модели управления позволяют гибко реагировать на внешние обстоятельства.