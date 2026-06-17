Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 16:01

Удаленщица заработала «синдром поджаренной кожи» из-за ноутбука

В Екатеринбурге врачи выявили у женщины тепловую эритему

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Екатеринбурга, работающая на удаленке, получила «синдром поджаренной кожи» из-за привычки держать ноутбук на коленях, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Девушка обратилась в Свердловский областной кожно-венерологический диспансер с крупными коричнево-багровыми пятнами на верхней части ног.

Тепловая эритема, на фоне которой поврежденная кожа грубеет и темнеет, — это хронический дерматоз, не случайно именуемый синдромом поджаренной кожи. Он возникает в результате продолжительного воздействия инфракрасного излучения умеренной интенсивности, — пояснили в Минздраве.

По словам медиков, характерные кожные проявления с клиникой поражения сосудов сначала навели их на мысль о сосудистой патологии. Однако в ходе беседы с пациенткой выяснилось, что она в последнее время трудится удаленно и подолгу работает с ноутбуком, располагая его на бедрах. С приходом жарких дней прямой контакт техники с кожей усилился, что и спровоцировало реакцию.

В ведомстве отметили, что в запущенной форме заболевание способно привести к атрофии кожи и даже возникновению очагов плоскоклеточного рака. Пациентке повезло, что она вовремя обратилась к специалистам, однако полное восстановление покрова займет не одну неделю и потребует наблюдения лечащего врача.

Ранее Роскачество напоминало, что в жару сотрудники вправе просить руководителя о смене графика или формата работы — например, временно перейти на удаленку. По мнению ведомства, современные модели управления позволяют гибко реагировать на внешние обстоятельства.

Регионы
Екатеринбург
удаленная работа
ноутбуки
жара
Здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа страна с лучшими в мире атомными подлодками
США могут вернуть санкции против российской нефти
В Иране появятся российские вертолеты
Трамп ответил на просьбу Киева по Patriot
«Что ты мне тут цокаешь?»: мужчина жестоко избил подростка в лифте
Слух о погребении Усольцевых в известняке опровергли
Назван главный результат работы Россотрудничества с переселенцами
Из саратовского села Лох украли все дорожные указатели
«Важная веха»: Путин о юбилейном саммите Россия — АСЕАН
Путин раскрыл объемы товарооборота между Россией и Филиппинами
Блогер Ефремов заключил мировое соглашение по иску на 3,5 млн рублей
Главком ВМФ рассказал о расширении подводного флота России
Отставка Сырского, Киев копит 10 млн БПЛА: новости СВО на вечер 17 июня
МИД раскрыл, кто поощряет Украину на новые теракты
Политолог объяснил, почему большинство украинцев выступают за смену власти
Путин встретился с лидером Филиппин на саммите Россия — АСЕАН
Возвращение тепла до +25, туманы и дожди: погода в Москве в конце недели
«Он бесценен»: Губерниев назвал лучшего футболиста мира
Атомный подводный крейсер «Мурманск» заложили на «Севмаше»
Раскрыты подробности о погибшей при обстреле автобуса в Брянской области
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.