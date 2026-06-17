Диетолог перечислил признаки некачественного шашлыка

Качественный шашлык не должен быть мягким и водянистым, рассказал «Радио 1» нутрициолог, диетолог Роман Пристанский. Он отметил, что часто мясо пытаются «спасти» с помощью химии.

Добросовестное мясо всегда имеет упругую структуру. Если мясо мягкое через пакет, водянистое, здесь уже что-то не так. Нечестные производители берут продукт с подходящим сроком годности и добавляют консерванты, чтобы «дотянуть» до продажи, — рассказал Пристанский.

Диетолог подчеркнул, что консистенция маринада, напоминающая кисель, также может быть признаком некачественной продукции. По его словам, стоит обращать внимание на цены — готовый шашлык не может стоить дешевле свежего мяса.

Ранее нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, что шашлык противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. По ее словам, в первую очередь это касается пациентов с панкреатитом.