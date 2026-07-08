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08 июля 2026 в 10:29

Летом вместо кетчупа делаю ткемали из смородины: шикарный соус к мясу и рыбе

Фото: D-NEWS.ru
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Когда поспевает черная смородина, часть ягод обязательно оставляю не для варенья, а для этого ароматного соуса. По вкусу он получается насыщенным, с приятной кислинкой, легкой сладостью и пикантной остротой. Такое ткемали отлично подходит к шашлыку, запеченному мясу, рыбе, птице и даже к жареному картофелю.

Мне особенно нравится, что готовится соус очень быстро, а хранится в холодильнике несколько месяцев. Достаточно открыть небольшую баночку — и даже самое простое блюдо сразу становится ярче и интереснее.

Для приготовления понадобится: черная смородина — 350 г, сахар — 100 г, соль — 1 ч. л., чеснок — 4 зубчика, перец чили — 1 шт., молотый кориандр — 1 ч. л., кинза — 10 г, петрушка — 10 г, вода — 50 мл.

Черную смородину переложите в сотейник, добавьте воду и прогрейте 5–7 минут, пока ягоды не станут мягкими. Затем измельчите их погружным блендером и при желании протрите через сито, чтобы соус получился особенно нежным.

Верните массу на плиту, добавьте сахар, соль, молотый кориандр, мелко нарезанный перец чили и измельченный чеснок. Варите на небольшом огне около 10–15 минут, периодически помешивая. В самом конце добавьте мелко нарубленную кинзу и петрушку, прогрейте еще 2 минуты и сразу разлейте по стерилизованным баночкам. После остывания храните в холодильнике.

Личный опыт

Я всегда готовлю сразу несколько небольших баночек. Уже через пару дней соус становится еще ароматнее: чеснок, зелень и специи полностью раскрывают вкус, а смородина придает ему ту самую кисло-сладкую нотку, благодаря которой это домашнее ткемали исчезает со стола быстрее любого магазинного кетчупа.

Проверено редакцией
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