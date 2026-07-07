Диетолог объяснила, как сделать окрошку полезнее

Окрошка без колбасы и кефира станет более полезным блюдом, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что заменой переработанным мясным продуктам могут стать постная говядина или курица.

Самое основное — чем окрошка заливается. Если квас, то нужно выбирать натурального брожения, чтобы он был ферментированный, или, как делали наши бабушки, на ржаном хлебе. Чем меньше сахара в таком квасе, тем лучше. Иногда в магазинах продается не квас, а сладкая водичка. На ней априори полезной окрошки быть не может, — сказала Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что картошку можно заменить на топинамбур. По ее словам, в нем больше инулина и клетчатки.

Ранее диетолог Антон Поляков рассказал, что людям с хроническими болезнями ЖКТ, печени и почек нельзя есть покупные сосиски и сардельки. По его словам, полезными могут быть исключительно домашние изделия, приготовленные из натурального фарша с умеренным добавлением соли, перца, чеснока и лука.