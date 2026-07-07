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07 июля 2026 в 18:00

Четыре морпеха ВСУ проведут остаток дней в тюрьме за приказы убивать мирных

Суд в ДНР приговорил четырех командиров морпехов ВСУ к пожизненным срокам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Четыре командира бригады морпехов ВСУ приговорены в ДНР к пожизненным срокам, они участвовали в блокировании Мариуполя, отдавая приказы об убийствах военнопленных и мирных жителей, сообщил СК РФ в МАКСе. В результате их преступных действий совершены убийства 93 мирных граждан, в том числе военнопленных, и покушения на убийство еще 81 лица.

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка, его заместителей Дмитрия Кармянкова и Виталия Ярошенко, а также командира 501-го батальона морской пехоты Николая Бирюкова, — говорится в сообщении.

В сообщении Следственного комитета РФ говорится, что их подчиненные, исполняя преступные приказы, удерживали гражданских в качестве «живого щита». Им не позволяли эвакуироваться, а также расправлялись с теми, кто не соглашался с действиями ВСУ.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил бывшего премьер-министра Грузии Георгия Барамидзе, воевавшего на стороне ВСУ, к 6,5 года колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

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