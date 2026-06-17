Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Появились новые подробности о фрагментах полотна панорамы в Севастополе Фрагменты полотна панорамы в Севастополе могут оставаться под завалами

Фрагменты полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» могут оставаться под завалами после пожара и атаки ВСУ, сообщила заведующая отделом «История Крымской войны 1853–1856 годов» Екатерина Малиновская. По ее словам, которые приводит РИА Новости, сотрудники музея радуются, когда им приносят новые фрагменты.

Для нас счастье, когда приносят новые, часто небольшие, фрагменты полотна. Это длительный период этих работ, которые еще пока не завершены, — отметила она.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что удар Вооруженных сил Украины по музею в Севастополе был варварством, кощунством и государственным терроризмом. Она подчеркнула, что память россиян невозможно стереть.

Также стало известно, что сотрудники музея обороны Севастополя самоотверженно бросались в горящее здание панорамы сразу после атаки со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, директор учреждения Михаил Смородкин рассказал, что сотрудники с риском для своих жизней пытались спасти от огня историческое полотно.