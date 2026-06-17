Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 15:23

Появились новые подробности о фрагментах полотна панорамы в Севастополе

Фрагменты полотна панорамы в Севастополе могут оставаться под завалами

Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Фрагменты полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» могут оставаться под завалами после пожара и атаки ВСУ, сообщила заведующая отделом «История Крымской войны 1853–1856 годов» Екатерина Малиновская. По ее словам, которые приводит РИА Новости, сотрудники музея радуются, когда им приносят новые фрагменты.

Для нас счастье, когда приносят новые, часто небольшие, фрагменты полотна. Это длительный период этих работ, которые еще пока не завершены, — отметила она.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что удар Вооруженных сил Украины по музею в Севастополе был варварством, кощунством и государственным терроризмом. Она подчеркнула, что память россиян невозможно стереть.

Также стало известно, что сотрудники музея обороны Севастополя самоотверженно бросались в горящее здание панорамы сразу после атаки со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, директор учреждения Михаил Смородкин рассказал, что сотрудники с риском для своих жизней пытались спасти от огня историческое полотно.

Регионы
Севастополь
атаки ВСУ
музеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЦИК Армении рассмотрит вопрос о преследовании Кочаряна
Профессор ВШЭ рассказал о влиянии религии на политику в странах АСЕАН
Маркетолог рассказал, что стало драйвером фитнес-индустрии в последние годы
Автобус с детьми под Брянском мог стать намеренной целью ВСУ
Родила и играет в куклы: педофильское дело закрыли из-за внешности ребенка
Диетолог перечислил признаки некачественного шашлыка
Три реанимационные бригады выдвинулись на место удара ВСУ по автобусу
В ГД осудили идею сажать дольщиков за съемку дефектов в новостройках
Удаленщица заработала «синдром поджаренной кожи» из-за ноутбука
В Европе выступили против ряда антироссийских санкций
Раскрыто, сколько россиян поддержали законопроект против домашнего насилия
Отказ от званий, пенсия, приглашение в Госдуму: как живет Леонид Ярмольник
Хинштейн раскрыл, кто погиб при атаке на заправку в Обояни под Курском
«Получит отдельную программу»: Зеленского унизили перед саммитом НАТО
Нутрициолог назвала безопасную дозу кваса
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июня: где и когда можно купить
Глава Россотрудничества рассказал о работе с переселенцами из стран Запада
В Брянске сравнили удар ВСУ по автобусу с детьми с атакой на боевую технику
Маркетолог объяснил, почему у зумеров вырос интерес к шахматам
Telegram удалили из App Store и Google Play в Индии из-за детей
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.