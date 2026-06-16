Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 17:58

Раскрыта приоритетная задача для реставраторов музея обороны Севастополя

Спасатели начали готовить помещения музея обороны Севастополя к консервации

Здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» после атаки БПЛА Здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» после атаки БПЛА Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники МЧС приступили к демонтажу разрушенных элементов кровли здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» и консервации музея, сообщила пресс-служба учреждения в канале на платформе МАКС. Главная задача специалистов — обезопасить оголенные внутренние помещения от ветра и осадков.

В настоящее время на объекте <...> работает ГКУ «Спасательная служба Севастополя», — подчеркнули представители музея.

Параллельно с консервацией здания инженеры проведут детальное инструментальное обследование всех уцелевших конструкций. Окончательные сроки восстановления памятника будут названы только после строительной экспертизы.

Конструкция крыши уцелела, но сам купол здания получил серьезные термические повреждения из-за сильного возгорания. В частности, выгорели внутренние теплоизоляционные слои покрытия, а внешняя медная обшивка кровли оказалась деформирована. Также частично повреждено остекление уникального светового фонаря и металлический каркас. Фасады строения, центральный вестибюль и боковые кабинеты практически не пострадали.

Ранее директор учреждения Михаил Смородин допустил, что для восстановления здания и полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» может потребоваться около пяти лет. Он пояснил, что опирается в своих оценках на исторический опыт советских художников.

Регионы
Крым
Севастополь
музеи
реставрация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росфинмониторинг внес две организации в список террористов и экстремистов
Россия приветствовала интерес Лаоса к развитию связей с ЕАЭС и БРИКС
Стало известно, может ли Шурыгина получить больший срок за попытку скрыться
В Кремле рассказали о планах Путина в ходе саммита Россия — АСЕАН 18 июня
Искусство замедляться: как интерьер помогает переключиться после работы
Роман Курцын рассказал, чем удивил Хабенский на съемках фильма «Огонь»
Военэксперт назвал главную особенность комплекса «Волна купол гарант»
Путин даст торжественный прием в Казани
Стало известно, почему Леонтьев поднял сумму гонорара до 17 млн рублей
Российская нефть и забитые танкеры побили рекорды вопреки санкциям
Десятки человек пришлось эвакуировать из здания в Москве из-за гранат
«Поцеловал кобру»: Роман Курцын рассказал о самом страшном трюке в кино
Энергетик ответил, что может попасть под новые санкции G7 против России
«До конца не понятен»: климатолог о холодном пятне над Атлантикой
Под Белгородом нашли бездыханное тело мужчины
Слуцкий раскрыл значение саммита Россия — АСЕАН в Казани
Марочко рассказал об успехах ВС России в Запорожской области
Ушаков ответил на вопрос об организации встречи Путина с Зеленским в США
Тарасова обвинила ISU в отсутствии совести из-за отстранения россиян
«‎Все были там»: Том Холланд ответил на слухи о свадьбе с Зендеей
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.