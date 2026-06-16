Раскрыта приоритетная задача для реставраторов музея обороны Севастополя Спасатели начали готовить помещения музея обороны Севастополя к консервации

Сотрудники МЧС приступили к демонтажу разрушенных элементов кровли здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» и консервации музея, сообщила пресс-служба учреждения в канале на платформе МАКС. Главная задача специалистов — обезопасить оголенные внутренние помещения от ветра и осадков.

В настоящее время на объекте <...> работает ГКУ «Спасательная служба Севастополя», — подчеркнули представители музея.

Параллельно с консервацией здания инженеры проведут детальное инструментальное обследование всех уцелевших конструкций. Окончательные сроки восстановления памятника будут названы только после строительной экспертизы.

Конструкция крыши уцелела, но сам купол здания получил серьезные термические повреждения из-за сильного возгорания. В частности, выгорели внутренние теплоизоляционные слои покрытия, а внешняя медная обшивка кровли оказалась деформирована. Также частично повреждено остекление уникального светового фонаря и металлический каркас. Фасады строения, центральный вестибюль и боковые кабинеты практически не пострадали.

Ранее директор учреждения Михаил Смородин допустил, что для восстановления здания и полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» может потребоваться около пяти лет. Он пояснил, что опирается в своих оценках на исторический опыт советских художников.