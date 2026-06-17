Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июня: где и когда можно купить

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июня: где и когда можно купить

В Севастополе сегодня, 17 июня, топливо в свободной продаже будет доступно на девяти заправочных станциях «АТАН», сообщил в авторском Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Где можно свободно приобрести топливо в Крыму и Севастополе?

Где свободно можно купить бензин и дизтопливо в Севастополе 17 июня

По словам Михаила Развожаева, на девяти автозаправочных станциях «АТАН» с 10:00 мск можно будет приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra, ДТ Ultra и АИ-100.

«АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 66 Камышовое шоссе 12Б (АИ-95 Ultra), АЗС 68 ул.Горпищенко 155 (АИ-92), АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в (АИ-92, ДТ Ultra, АИ-100), АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, АИ-95 Ultra), АЗС 89, Проспект Победы 1 (ДТ Ultra), АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-92) и АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92)», — написал он.

Развожаев добавил, что продажа топлива на сети АЗС «ТЭС» будет осуществляться по QR-кодам.

«Важно. На 2 АЗС „ТЭС“ („близнецы“ на трассе „Таврида“) сегодня свободная продажа топлива: Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 1; Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 3. На всех АЗС „ТЭС“ сегодня в свободной продаже „ДТ New Power“. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», — пояснил губернатор Севастополя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 17 июня

Глава администрации города Саки Юлия Предыбайло в авторском Telegram-канале сообщила, что с 10:00 по мск на АЗС «АТАН» по улице Евпаторийской шоссе 79Б и Евпаторийское шоссе 80В будет доступно топливо в свободной продаже.

«По ул. Евпаторийской шоссе 79Б — АИ92 (ориентировочно на 150 машин). Евпаторийское шоссе 80В: АИ-92 — (ориентировочно на 150 машин); АИ-95 Ultra (ориентировочно на 200 машин); ДТ Ultra (ориентировочно на 200 машин). С 17:00 в продаже на АЗС „ТЭС“ — АИ-92 (ориентировочно 100 машин)», — уточнила она.

Предыбайло добавила, что продажа на более 20 литров в один топливный бак, налив в канистры запрещен, а на АЗС будут дежурить должностные лица администрации.

Глава администрации города Судак Кирилл Чебышев в Telegram-канале рассказал, на некоторых заправках «АТАН» и «ТЭС» будут доступны марки бензина АИ-92, АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

«На АЗС „Атан“ сегодня с 10.00 к свободной продаже будут доступны следующие виды топлива: по ул. Восточное Шоссе. Бензин марки АИ-92, АИ-95, АИ-95 Ultra и ДТ Ultra; по ул. Феодосийское шоссе, 14: бензин марки АИ-92 и ДТ Ultra. На АЗС „ТЭС“ по ул. Феодосийское шоссе, 12А сегодня с 10.00 будут доступны: бензин марок: АИ-92 — три тонны, АИ-95 — три тонны, а также ДТ в объеме трех тонн», — пояснил Чебышев.

Глава администрации Феодосии Владимир Ким сообщил, что топливо можно купить на десяти автозаправочных станциях «АТАН».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 — АИ-92, ДТ Ultra. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — АИ-92.Феодосия, Керченское шоссе,27/Д — АИ-92, ДТ Ultra. Феодосия, Керченское шоссе, 18/Б — АИ-92, ДТ Ultra. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе,2/Б — АИ-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra. Феодосия, ул. Чкалова, 138 —А-92, ДТ Ultra. Пгт. Коктебель, ул. Ленина 150 — АИ-92. Феодосия, с. Солнечное, Симферопольское шоссе, 11 — ДТ Ultra. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 — АИ-92, ДТ Ultra. Феодосия, Керченское шоссе, 23 — АИ-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra», — отметил он.

Владимир Ким уточнил, что на АЗС «ТЭС» топливо приобрести можно по адресу Керченское шоссе, 1а и по улице Челнокова, 2А.

Также Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что с 17 и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники.

«Ограничения будут действовать в период с 22:00 до 66:00 по мск. Основная цель предпринимаемых мер — обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов», — подчеркнул он.

Напомним, что на сайте Министерства топлива и энергетики Крыма размещена интерактивная карта с наличием топлива в каждом муниципалитете.

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