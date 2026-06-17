Атомный подводный крейсер «Мурманск» заложили на «Севмаше»

Рабочий в цехе корпусно-сварочного производства на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске

На судостроительном предприятии «Севмаш» произошла закладка многоцелевого атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М» «Мурманск», сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. Закладную доску установили главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев и гендиректор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.

17 июня 2026 года на судостроительном предприятии «Севмаш» состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера «Мурманск» проекта «Ясень-М». Наименование АПЛ присвоено приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала флота Александра Моисеева, — рассказали в ведомстве.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков заявил, что возможности прошедшего модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» повлияли на концепцию ударных сил «золотого флота» США. Он сообщил, что тактико-технические характеристики американских кораблей класса TRUMP схожи с теми, что реализованы в российском крейсере.