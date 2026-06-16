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16 июня 2026 в 23:27

Вспышка Эболы в Конго набирает обороты

Число умерших от Эболы в ДР Конго достигло 196 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Демократической Республике Конго продолжает расти число жертв лихорадки Эбола, следует из ежедневного бюллетеня Министерства связи и по делам СМИ страны. Согласно данным властей, за последние сутки количество подтвержденных смертей достигло 196.

Число инфицированных увеличилось на 29 человек. Таким образом, общее количество заболевших достигло 837.

Текущая вспышка Эболы началась на востоке страны 15 мая. Наиболее сложная ситуация сохраняется в провинции Итури, а отдельные случаи заражения и летального исхода выявлены в соседней Уганде.

Ранее шесть пациентов с лихорадкой Эбола сбежали из центра лечения в Демократической Республике Конго из-за пожара. В учреждение обратился пациент с заболеванием на терминальной стадии, который впоследствии скончался. Родственники потребовали выдать тело, но медики стали отговаривать их из-за риска заражения. Тогда жители подожгли комплекс.

До этого глава европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что риск распространения лихорадки Эбола в Европе остается низким. По его словам, нет оснований менять планы болельщикам, собирающимся на чемпионат мира по футболу в Канаде, Мексике и США.

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