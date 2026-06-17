Глава Россотрудничества рассказал о работе с переселенцами из стран Запада Россотрудничество наладило поддержку переселенцев из стран Запада

Россотрудничество выстроило системную поддержку переселенцев из стран Запада, рассказал в интервью NEWS.RU глава ведомства Игорь Чайка. По его словам, только за 2024–2025 годы состоялось более 1000 консультаций по вопросам переезда, и интерес иностранцев к России продолжает расти.

Мы обеспечиваем будущих переселенцев достоверной и понятной информацией о способах переезда в нашу страну. Только в 2024 и 2025 годах мы провели в общей сложности более 1000 консультаций по вопросам переселения. Это означает, что интерес к переезду в Россию растет, а работа в этом направлении должна продолжаться, — подчеркнул он.

По его словам, основная цель работы Россотрудничества — продемонстрировать иностранцам потенциал российских регионов. Кроме того, ведомство помогает им разобраться с условиями жизни в РФ, особенностями трудоустройства и социальной инфраструктуры.

В этом процессе важны прозрачность и прямое общение со специалистами и уполномоченными лицами, чтобы люди могли чувствовать себя максимально уверенно при принятии столь значимого решения, — указал Чайка.

Ранее глава центра поддержки украинских переселенцев в Крыму движения «Другая Украина» Олег Бондаренко рассказал, что в Симферополе украинские переселенцы устроили флешмоб ко Дню России. В рамках акции они запустили в небо десятки шаров в цветах триколора.