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17 июня 2026 в 15:45

Глава Россотрудничества рассказал о работе с переселенцами из стран Запада

Россотрудничество наладило поддержку переселенцев из стран Запада

Игорь Чайка Игорь Чайка Фото: Пресс-служба Россотрудничества
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Россотрудничество выстроило системную поддержку переселенцев из стран Запада, рассказал в интервью NEWS.RU глава ведомства Игорь Чайка. По его словам, только за 2024–2025 годы состоялось более 1000 консультаций по вопросам переезда, и интерес иностранцев к России продолжает расти.

Мы обеспечиваем будущих переселенцев достоверной и понятной информацией о способах переезда в нашу страну. Только в 2024 и 2025 годах мы провели в общей сложности более 1000 консультаций по вопросам переселения. Это означает, что интерес к переезду в Россию растет, а работа в этом направлении должна продолжаться, — подчеркнул он.

По его словам, основная цель работы Россотрудничества — продемонстрировать иностранцам потенциал российских регионов. Кроме того, ведомство помогает им разобраться с условиями жизни в РФ, особенностями трудоустройства и социальной инфраструктуры.

В этом процессе важны прозрачность и прямое общение со специалистами и уполномоченными лицами, чтобы люди могли чувствовать себя максимально уверенно при принятии столь значимого решения, — указал Чайка.

Ранее глава центра поддержки украинских переселенцев в Крыму движения «Другая Украина» Олег Бондаренко рассказал, что в Симферополе украинские переселенцы устроили флешмоб ко Дню России. В рамках акции они запустили в небо десятки шаров в цветах триколора.

Россия
Россотрудничество
Игорь Чайка
переселенцы
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Вячеслав Кузнецов
В. Кузнецов
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