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17 июня 2026 в 15:32

Памфилова раскрыла, смогут ли жители Донбасса проголосовать на выборах в ГД

ЦИК: Минобороны РФ и ФСБ считают возможным проведение выборов в ГД в Донбассе

Элла Памфилова Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ЦИК России, Минобороны РФ и ФСБ считают возможным проведение выборов депутатов Госдумы в регионах Донбасса и Новороссии, где на данный момент действует военное положение, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, все необходимые консультации по этому вопросу уже были проведены. Трансляция заседания доступна на сайте Центризбиркома.

В своих официальных письменных позициях они (Минобороны и ФСБ. — NEWS.ru) единогласно высказались за то, что проведение выборов депутатов Госдумы на территории воссоединенных субъектов является возможным, — отметила Памфилова.

Она признала, что процесс будет непростым, однако напомнила, что решение продиктовано запросом жителей этих регионов. Глава ЦИК уточнила, что органы власти обязаны совместно сделать все необходимое, чтобы дать людям возможность проголосовать.

Ранее Памфилова объявила о начале подготовки к выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Они состоятся 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Глава ЦИК подчеркнула, что предстоящие выборы должны стать ключевой точкой стабильности и дальнейшего усиления страны.

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