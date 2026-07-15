Памфилова раскрыла сроки регистрации кандидатов на выборы в Госдуму Памфилова: регистрация кандидатов в Госдуму продлится до 5 августа

В России начался период регистрации кандидатов на выборы депутатов Государственной думы, который продлится до 5 августа, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. По ее словам, регистрационная кампания охватывает как федеральные списки, так и кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, сообщает РИА Новости.

Сейчас уже начался период регистрации федеральных списков кандидатов и кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, он продлится до 5 августа, — сказала Памфилова.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии заявила, что в общефедеральном избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Государственную думу будет представлено не более 11 политических партий. Они могут проводить партийные съезды для выдвижения кандидатов не позднее 11 июля 2026 года.

До этого глава ЦИК подтвердила, что дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2026 года состоится более чем в 30 российских регионах. По ее словам, это будет рекордный показатель.

Памфилова также рассказала, что в России обязательно сохранятся бумажные бюллетени на избирательных участках, несмотря на последовательное развитие ДЭГ. Памфилова напомнила, что впервые онлайн-голосование было применено в 2019 году.