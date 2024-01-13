На Украине заявили о желании Зеленского пойти на перемирие с Россией Политолог Корнейчук: Зеленский хочет объявить о необходимости переговоров с РФ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский готов признать необходимость начать переговоры с Россией и достичь перемирия, заявил в эфире YouTube-канала «Да, это так» киевский политолог Дмитрий Корнейчук. Однако, по его словам, в настоящий момент украинский лидер не может пойти на этот шаг из-за США.

Подаются сигналы о том, что Украина переходит в оборону, <...> и надо начинать какие-то переговоры. Мы же видим эти сигналы. Они идут от [главкома ВСУ Валерия] Залужного, от [главы ГУР МО Кирилла] Буданова, потихонечку уже идут и от Зеленского, который, опять же, не может сказать прямо. Он говорит завуалированно, но придет время, когда придется говорить об этом четко, — уточнил политолог.

Корнейчук добавил, что президент США Джо Байден и Белый дом намеренно создают видимость, что не имеют отношения к решениям Украины. Политолог считает, что Вашингтон специально пытается создать впечатление, что все действия предпринимаются исключительно Киевом.

До этого политолог из США Гордон Хан допустил, что Зеленского могут свергнуть из-за его отказа садиться за стол переговоров с Россией. По его мнению, украинский лидер создал себе серьезные проблемы, когда принял закон о запрете любых контактов с Москвой.

Ранее физиогномист Олег Воеводин проанализировал фотографии президента Украины, сделанные в машине во время его визита в Таллин. По мнению специалиста, снимки говорят об измученном состоянии и подавленности Зеленского. Специалист добавил, у украинского лидера также наблюдается раздвоение личности.