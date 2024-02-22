Армия России отбила Победу у ВСУ: новости СВО на вечер 22 февраля

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Танк Т-80 ВС РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Победа, расположенный на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Село находится в трех километрах от Марьинки. В ходе боев на этом направлении противник потерял около 410 солдат, а также танк и три бронемашины.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО к утру 22 февраля, как в Германии относятся к поставкам оружия ВСУ и какими характеристиками обладает новый российский беспилотник, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия потеряла около 790 солдат за сутки

Вооруженные силы Украины потеряли около 790 военнослужащих на линии боевого соприкосновения, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, потери противника на Купянском направлении оцениваются в 30 человек убитыми и ранеными, на Южно-Донецком — в 155 человек.

В настоящее время продолжаются бои в районе Авдеевки, взятой под контроль российской армией. За последние сутки на данном участке фронта ВС РФ отбили девять атак и контратак украинской армии. За сутки противник потерял до 145 солдат, пять боевых машин пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, а также американскую артиллерийскую систему М777.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Российская армия зачищает окрестности Авдеевки

Разведывательные подразделения Вооруженных сил России подбираются к позициям ВСУ за пределами Авдеевки, беря штурмом опорные пункты противника, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его данным, активные боевые действия также ведутся в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

В свою очередь военный корреспондент Александр Коц отметил, что российская авиация активно работает неподалеку от Ласточкино. По его мнению, летчики ВКС России наносят удары по скоплениям противника, окапывающегося по высотам от Очертино до Уманского. В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

Лаборантки донецкой больницы пострадали при обстреле ВСУ

Артиллерия армии Украины вновь обстреляла территорию Донецкой Народной Республики. По данным представительства ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины, за последние сутки был зафиксирован 51 факт ведения огня. Один из снарядов попал в Республиканскую клиническую больницу имени Калинина в Донецке. Пострадали две лаборантки 1965 и 1985 годов рождения.

Украинская армия также попыталась атаковать объекты в Ростовской области. По данным Минобороны РФ, противник применил переоборудованную ракету зенитного комплекса С-200. Снаряд был сбит системами противовоздушной обороны ВС РФ.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Последствия обстрела больницы

Минобороны Белоруссии зафиксировало скопление войск ВСУ у границы

Командование Вооруженных сил Украины стянуло группировку численностью 112 тысяч солдат к границе с Белоруссией, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин. По его словам, обычно украинское командование перебрасывает для охраны границы около 17 тысяч человек.

Министр также отметил, что страны Запада проводят ряд мероприятий, направленных на подготовку к военным действиям против Белоруссии. По его словам, в Минске фиксируют попытки воздушной разведки территории республики. По данным министра, все мероприятия проводятся под руководством Вашингтона.

В США сообщили о «радикально новой» операции ВС России

Вооруженные силы России начали проводить «радикально новую» операцию в районе Купянска и Красного Лимана, заявили в американском Институте изучения войны (ISW). По мнению аналитиков, российская армия проводит многосторонние наступательные действия. В Минобороны России пока не прокомментировали это заявление.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Украина пытается получить поддержку от США

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что страна крайне нуждается в поставках вооружений со стороны США. При этом он отметил, что Киеву необходимо выработать план самостоятельных действий на тот случай, если Вашингтон не передаст Киеву оружие. По словам Зеленского, на текущий момент у Украины нет никакого «плана Б».

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон отмечает, что отсутствие помощи со стороны США негативно отразилось на состоянии Вооруженных сил Украины. В частности, ВСУ не хватает снарядов. Кроме того, Украина столкнулась с проблемой нехватки кадров. Воюющие солдаты растеряны после потери Авдеевки, добавил Джонсон.

В свою очередь бывший глава ЦРУ Роберт Гейтс утверждает, что российской армии удалось завладеть инициативой в зоне СВО. По его словам, она ведет полномасштабное наступление по всем направлениям. Гейтс назвал его «русским натиском».

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Российские инженеры разработали первый морской дрон с ИИ

Российские конструкторы создали новый морской беспилотник-камикадзе, работающий под управлением искусственного интеллекта. Он получил название «Афалина». Производство дрона будет запущено летом 2024 года.

Собеседники Telegram-канала Mash отмечают, что БПЛА «Афалина» проходит испытания на водоемах и реках. Сейчас особое внимание уделяется работе программного обеспечения, а также функционированию отдельных деталей аппарата. «Афалина» способна нести около 200 килограммов взрывчатки или любого другого груза. Максимальная скорость беспилотника — 60 километров в час.

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