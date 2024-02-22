В США сообщили о «радикально новой» операции ВС России возле Купянска ISW: ВС России сплоченно наступают у Купянска и Лимана впервые с начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что армия России ведет наступательные действия у Купянска и Красного Лимана. По его данным, эта наступательная операция «радикально отличается от всех операций ВС РФ с начла конфликта». Минобороны РФ информацию не комментировало.

Аналитики ISW отмечают, что ВС России ведут сплоченную многостороннюю наступательную операцию для достижения оперативно значимой цели почти впервые более чем за 1,5 года кампании на Украине.

Перспективы этого наступления на Харьковско-Луганском направлении далеко не ясны, но его план и первоначальное воплощение знаменуют собой заметные изменения в подходе России к оперативному уровню, — заявили в Институте.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос обвинил разведку страны в провале Вооруженных сил страны в Авдеевке. По его словам, именно плохая работа разведчиков позволила российским военным незаметно проникнуть в город.

При этом итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщило, что потеря Авдеевки украинской армией означает окончательное поражение Киева. Аналитики отмечают, что ВСУ провалились в самом важном сражении после назначения президентом Украины Владимиром Зеленским нового главкома ВСУ Александра Сырского на замену Валерию Залужному.