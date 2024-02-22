«Игра на нервах»: военэксперт о стотысячной армии ВСУ у границ Белоруссии Дандыкин: Киев собрал войска на границе с Белоруссией и ведет игру на нервах

Фото: МО Украины

Собрав стотысячную армию у границ Белоруссии, ВСУ играют «на нервах», предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он считает, что украинские силы готовятся к возможному наступлению на Белоруссию, хотя осознают, что после этого ничего хорошего их не ждет.

Сейчас наступать ВСУ первыми в тех местах крайне непросто, учитывая климатические особенности Белоруссии. Там везде низины и болота. Поэтому ведется игра на нервах. Они готовятся к возможному наступлению, хотя сами того не хотят, так как понимают, что после атаки на Белоруссию ничего хорошего их не ждет, — сказал эксперт.

Он предположил, что Киев собирает группировку у Белоруссии, опасаясь наступательных действий ВС РФ. При этом на Украине не знают, откуда может быть нанесен удар.

Также возможен вариант, что подобными действиями они хотят собрать часть наших сил там. Подобную тактику они использовали летом, когда обстреливали Щебекино. Они рассчитывали, что мы ответим силой на их наступление, перебросив войска, — говорит Дандыкин.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ВСУ стянули 112 тысяч солдат к границе с Белоруссией. Он отметил, что обычно для охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 тысяч человек.

Украина не в первый раз стягивает большой контингент к границам соседнего государства. В ноябре о 120-тысячной группировке сообщал председатель белорусского Государственного пограничного комитета Константин Молостов. По его словам, украинские силы находились в состоянии боевой готовности. Свою приграничную территорию они использовали для переформирования подразделений и отправлялись отсюда в зону боевых действий.