Киев сосредоточил на границе с Белоруссией крупную группировку войск Погранкомитет: Киев сосредоточил у Белоруссии 120 тысяч военных

Фото: МО Украины

Украина сосредоточила у границ Белоруссии группировку войск, численностью в 120 тысяч солдат, заявил председатель белорусского Государственного пограничного комитета Константин Молостов. По его словам, которые приводит РИА Новости, 17 тысяч из них привлечены непосредственно для усиления госграницы. Украинские силы, отметил он, находятся в состоянии боевой готовности.

Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка «Север» с численностью до 120 тысяч военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы, — сказал он.

Также Молостов отметил, что Украина использует свою приграничную территорию для переформирования подразделений. Отсюда они отправляются в зону боевых действий.

Ранее командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что Киев намерен разместить средства противовоздушной обороны и западную бронетехнику на границе с Белоруссией. По его словам, в настоящее время в войсках ведется подготовка новых мобильных огневых групп ПВО, которых направят к «северной операционной зоне».

Перед этим Наев сообщил, что ВСУ привели в усиленный режим несения службы на границе с Белоруссией из-за проводимых Минском военных учений. По его словам, в случае угрозы Генштаб привлечет дополнительные силы и средства.