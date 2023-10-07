ВСУ привели в усиленный режим на границе с Белоруссией

Фото: dpsu.gov.ua

Вооруженные силы Украины привели в усиленный режим несения службы на границе с Белоруссией из-за проводимых Минском военных учений, заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Telegram-канале. По его словам, в случае угрозы Генштаб привлечет дополнительные силы и средства.

Мы на соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов. Также держим в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, — написал Наев.

Минобороны Белоруссии сообщило о проведении нового этапа проверки боеготовности вооруженных сил республики 4 октября. По информации военного ведомства, проверка стартовала по поручению президента Александра Лукашенко и носит комплексный характер, позволяя определить готовность воинских подразделений выполнять задачи.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр анонсировал крупные учения по обороне восточного фланга около границ Белоруссии и России. По словам представителя Альянса, эти мероприятия станут одними из самых крупных со времен холодной войны. Учения НАТО запланированы на 2024 год. Военные отработают план обороны Сувалкского коридора и Брестских ворот на юго-западном участке границы Польши с Белоруссией.