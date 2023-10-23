Украинская армия разместит западную бронетехнику на границе с Белоруссией

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины намерены разместить средства противовоздушной обороны и западную бронетехнику на границе с Белоруссией, заявил в своем Telegram-канале командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, в настоящее время в войсках ведется подготовка новых мобильных огневых групп ПВО, которых направят к «северной операционной зоне».

В северной операционной зоне эффективно продолжается формирование и подготовка новых мобильных групп противовоздушной обороны. Это стало возможно благодаря современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим из стран-партнеров, — написал Наев.

По словам командующего, мобильные огневые группы ПВО играют важнейшую роль для защиты воздушного пространства. В частности, они оснащаются относительно дешевыми зенитными установками. Наев подчеркнул, что их использование обходится Украине дешевле, чем применение дорогостоящих ракет.

Как сообщалось ранее, российские войска оттеснили подразделения армии Украины от железной дороги, проходящей под Клещеевкой. По словам советника главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, ВСУ понесли серьезные потери как в личном составе, так и в бронетехнике.