В Белоруссии предупредили о концентрации бойцов ВСУ у границы страны МО Белоруссии: Украина сосредоточила на границе 112 тысяч военных

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

ВСУ стянули 112 тысяч солдат к границе с Белоруссией, заявил министр обороны республики Виктор Хренин в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что обычно для охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 тысяч солдат.

На сегодняшний день эта группировка состоит из порядка 112–114 тысяч [бойцов ВСУ], которых стянули к белорусской границе, — сообщил Хренин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на общем собрании Белкоопсоюза заявил, что на западе республики в ходе контртеррористической операции были задержаны диверсанты. В их числе оказались белорусы и несколько украинцев. Режим КТО ранее был введен Комитетом государственной безопасности Белоруссии на территории Лельчицкого района Гомельской области.

В связи с этим военкор Александр Коц предположил, что Запад намерен «раскачать» ситуацию в Белоруссии руками украинцев, засылая диверсионные группы и отвлекая внимание местных силовиков. По его мнению, туда могут засылать диверсионные группы, отвлекая внимание местных силовиков, тогда как более серьезным попыткам препятствует наличие у Белоруссии российского ядерного оружия.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в свою очередь заявил, что диверсанты планировали устроить теракты в Белоруссии и расшатать обстановку, чтобы подготовить почву для внешнего нападения на республику. По его словам, диверсии могли быть подготовлены украинскими и западными спецслужбами.