Стало известно о задержании диверсантов в Белоруссии Лукашенко: на западе Белоруссии задержаны диверсанты

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко в ходе общего собрания Белкоопсоюза

На западе Белоруссии задержали диверсантов, рассказал президент республики Александр Лукашенко в ходе общего собрания Белкоопсоюза. По его словам, которые приводит агентство БелТА, в числе задержанных оказались белорусы и несколько украинских граждан.

Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. Некоторые из украинских граждан переползали по болотам на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий на территории России и Белоруссии, — заявил Лукашенко.

Он рассказал о завершении контртеррористической операции, в ходе которой были задержаны все диверсанты. Лукашенко подчеркнул, что инциденты с попытками проникновения в Белоруссию происходят «практически два-три раза в неделю». Президент отметил важность поддержки и сплоченности власти и народа в этот момент.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии ввел режим контртеррористической операции на территории Лельчицкого района Гомельской области. Сотрудники ведомства просят местных жителей соблюдать спокойствие и подчиняться требованиям оперативников. Отмечается, что данный район граничит с Житомирской областью Украины. В связи с этим военкор Александр Коц предположил, что Запад намерен «раскачать» ситуацию в Белоруссии руками украинцев, засылая диверсионные группы и отвлекая внимание местных силовиков.