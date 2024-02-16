Военэксперт раскрыл цель диверсионной вылазки ВСУ в Белоруссию Перенджиев: диверсанты готовили почву для внешнего нападения на Белоруссию

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Диверсанты планировали устроить теракты в Белоруссии и расшатать обстановку, чтобы подготовить почву для внешнего нападения на республику, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, диверсии могли быть подготовлены украинскими и западными спецслужбами.

Предположу, что диверсии готовили и украинские, и западные спецслужбы. Главная цель — попытка устроить теракты в Белоруссии и дестабилизировать ситуацию в республике, расшатать обстановку, запугать жителей Белоруссии, — заявил Перенджиев.

Он отметил, что сценарий мог быть разыгран по событиям в Казахстане, которые произошли в 2022 году. Перенджиев пояснил, что речь идет о разжигании протестов против действующей власти вплоть до попытки госпереворота с открытым силовым противостоянием экстремистов с правоохранителями и захвата стратегических объектов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на общем собрании Белкоопсоюза заявил, что на западе республики в ходе контртеррористической операции были задержаны диверсанты. В их числе оказались белорусы и несколько украинцев. Режим КТО ранее был введен Комитетом государственной безопасности Белоруссии на территории Лельчицкого района Гомельской области.