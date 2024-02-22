Последние новости из Авдеевки 22 февраля: чем там занимаются ВС РФ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Военнослужащие ВС РФ на территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС) под Авдеевкой

Российская армия продолжает атаковать позиции ВСУ в районе Ласточкино за Авдеевкой, передает военкор Александр Коц. Что сейчас там происходит, каковы сегодня последние новости с этого участка фронта СВО?

Ситуация в Авдеевке 22 февраля 2024 года

«Работал вчера с севера, со стороны АКХЗ. И вот несколько наблюдений. Мы продолжаем давить противника всеми доступными средствами. Фронтовая авиация работает как заведенная. Каждые полчаса заходили пары „Грачей“, отправляя ракеты куда-то за Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), в сторону Ласточкино. Наша „арта“ уже подвинулась и работает за Ласточкино. Бомбардировочная авиация сбрасывает чугуний на головы окапывающихся по высотам от Очеретино до Уманского. Это та линия, за которую будет цепляться противник после оставления Ласточкино, Тоненького, Орловки. Враг слегка очухался и начал огрызаться. По крайней мере, беспилотники ВСУ уже работают по Авдеевке и пригородам. С ездой днем на машинах по городу пора завязывать — FPV уже вовсю летают. На подходах к Авдеевке огромное количество неразорвавшихся сбросов „Бабы-яги“. Не знаю, о чем это говорит и говорит ли вообще. Просто нигде раньше такого не видел. У наших парней из доблестных Вооруженных сил России настрой боевой. Успехи всегда вдохновляют», — написал Александр Коц.

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что ВС РФ после взятия Авдеевки ведут перегруппировку сил на Авдеевском направлении для продолжения активных действий к западу от города.

«Противник готовится к долговременной обороне на линии Бердычи — Орловка — Тоненькое, а также ведет сковывающие действия на линии Степное — Ласточкино — Северное. Часть сил, сумевших сбежать из Авдеевки, отведены в тыл на пополнение и восстановление. Ожидается скорая интенсификация боевых действий к западу от города. В самой Авдеевке продолжается разминирование, частичная уборка трупов плюс фильтрация», — рассказал он.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС ДНР. Авдеевка. Автомобиль военнослужащих РФ

«Военкоры Русской Весны» пишут, что российские разведчики подбираются к позициям ВСУ за Авдеевкой.

«На фланге Авдеевки не прекращаются активные атаки на Первомайское и Невельское. Наши разведчики выявляют и уничтожают позиции и личный состав врага, а затем берут штурмом опорные пункты, продвигаясь вперед», — сообщил источник.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время беседы с журналистами подчеркнул, что Авдеевка — крупный успех российских вооруженных сил. По его словам, все, кто принимал участие в операции по взятию города, — герои.

«Такой укрепрайон, который был создан в районе Авдеевки, создавался не год и не два. Это очень серьезные фортификационные, защитные сооружения, и это позволяло держать этот населенный пункт», — отметил он.

Telegram-канал «СВО жизнь на войне» подчеркнул, что во время взятия Авдеевки на одном из брошенных опорников ВСУ бойцы ВС РФ обнаружили целый арсенал оружия НАТО.

«Убегали быстро, налегке. Польские мины, ручные гранаты из США, итальянские патроны, готовый к применению дрон-бомбер „Баба-яга“, „Старлинк“, гранатомет и т. д. Парни очень довольны находкой, в ближайшее время все используют по противнику согласно боевому предназначению», — сообщил источник.

«Военная хроника» пишет, что текущая обстановка вокруг поселка Ласточкино за Авдеевкой похожа и на события в Запорожской области.

«Из-за новой точки давления на Ласточкино и Орловку ВСУ, как и в случае с Ореховом к северу от н. п. Работино, приходится вытягивать подкрепления из 25-километровой зоны, включая печально известные Селидово, Покровск и Мирноград. Разумеется, масштаб боев в Ласточкино не тот, что в Артемовске или Авдеевке, однако, чтобы сохранить хотя бы какое-то количество войск для дальнейших действий, ВСУ приходится не только повторять старые, но и совершать новые ошибки, которые неизбежно ведут к новым потерям», — отметили авторы канала.

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Журналисты Bloomberg обратили внимание, что настроение представителей украинских властей заметно ухудшилось на фоне неудач на поле боя и сложностей с одобрением новой помощи от западных стран.

«Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден сменить военное руководство из-за споров по поводу мобилизации и стратегии ведения боевых действий. Сейчас у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются боеприпасы, при этом „политические распри в западных столицах“ задерживают новую помощь Киеву. Из-за такого положения дел и оставления украинскими войсками Авдеевки настроение в Киеве стало „более мрачным“. Ранее сообщалось, что потеря Авдеевки на Донбассе может иметь разрушительные последствия для и без того слабого морального духа ВСУ», — добавило издание.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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