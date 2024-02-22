Военэксперты объяснили, чем новые российские «Оводы» напугали ВСУ и Запад Военэксперт Леонков: ракеты Х-69 сравнимы по характеристикам с Storm Shadow

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модернизированная модификация ракеты Х-59 «Овод» — разработанная для самолетов Су-57 крылатая ракета Х-69 — стала российским ответом на натовскую Storm Shadow, рассказал в беседе с LIFE.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, летные и боевые характеристики делают новый «Овод» весьма опасным для подразделений ВСУ.

Как пояснил эксперт, Х-59 и Х-69 имеют схожую аэродинамическую форму и массогабаритные характеристики. Однако, по мнению Леонкова, Х-69 является концептуально новым изделием, хотя и происходит из семейства «Овод».

Прежде всего Х-69 отвечает запросу военных на снижение радиолокационной заметности и повышение дальности поражения целей, — объяснил Леонков.

Как отмечает издание, применение российскими войсками ракет Х-59 и Х-69 в зоне СВО встревожило западных аналитиков. Характеристики «Оводов» схожи с показателями ракет Storm Shadow, поставки которых на Украину НАТО ведет с весны прошлого года. Натовская ракета имеет массу 1300 кг, дальность полета 560 км (морского базирования) и 250-300 км при установке на истребителях, скорость — 1000 км/ч. Характеристики «Овода»: масса — 770 кг, скорость полета — 750–1000 км/ч, дальность — от 290 до 500 км. Ракета может оснащаться фугасной и кассетной боевыми частями массой 310 кг и приспособлена под размещение на самолетах Су-57.

При этом, по словам военного обозревателя Евгения Даманцева, Х-69 способна с вероятностью около 90–95% преодолевать эшелонированные позиционные районы ПВО и ПРО противника в сверхнизковысотном режиме.

Цели с подобной отражающей поверхностью могут быть обнаружены радарами самолетов дальнего обнаружения системы AWACS на удалении не более 80–110 км. Как следствие, операторы самолетов НАТО, находящихся над Румынией, не способны обнаруживать ракеты Х-69 после их запуска, — пояснил Даманцев.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская система противовоздушной обороны сбивает менее 20% российских воздушных целей. По словам Марочко, сложнее всего ВСУ даются крылатые ракеты и авиационные бомбы.