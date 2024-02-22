Смерть Алексея Навального: последние новости 22 февраля, что нужно знать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный скончался 16 февраля, отбывая наказание в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в ЯНАО. Какие об этом известны последние новости на сегодня, 22 февраля?

Последние новости о смерти Алексея Навального: реакции, мнения, заявления

Президент США Джо Байден сегодня заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп сравнивает себя с Алексеем Навальным.

«Некоторые вещи, которые говорит этот парень, типа он сравнивает себя с Навальным и заявляет, что наша страна стала коммунистической страной, его преследуют так же, как преследовали Навального. Я не знаю, откуда, черт возьми, такое берется», — процитировала Байдена в социальной сети Х журналистка пула Белого дома из агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Посол России в Оттаве Олег Степанов сегодня был вызван в МИД Канады, где ему объявили демарш в связи со смертью Алексея Навального.

«Смерть любого человека — это трагедия. Но речь идет о российском гражданине и, значит, о внутреннем деле России. Мы в канадские дела не вмешиваемся и их призываем следовать тому же принципу», — заявил Степанов.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Женщина возлагает цветы к стихийному мемориалу у Соловецкого камня в Москве в память Алексея Навального

21 февраля посол России в Италии Алексей Парамонов был вызван в итальянский МИД.

«Ему были предъявлены ожидания Италии относительно выяснения причин кончины А. Навального, а также высказаны некоторые ангажированные политические оценки внутриполитической ситуации в России в духе согласованных в западном формате предвзятых антироссийских трактовок. В ответ итальянским представителям было разъяснено, что ситуация, которая стала поводом для вызова посла России в Италии в МИД Италии, является сугубо внутренним делом российской стороны, которая, как уже заявлялось, проводит все необходимые экспертизы и следственные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в целях установления подлинной причины инцидента и, в случае необходимости, соответствующей ответственности. Кроме того, было подчеркнуто, что попытки стран Запада использовать смерть А. Навального в политических целях для предъявления обвинений различного рода в адрес российской стороны, а также для искусственного нагнетания критики и враждебности к российским властям и настроений против Российской Федерации, являются бесполезными и неприемлемыми со всех точек зрения», — заявили в российском посольстве.

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген вчера призвал конфисковать российские активы, а законы, по каким это можно будет сделать, назвать «законами имени Алексея Навального».

Лондон 21 февраля ввел санкции против сотрудников колонии, где умер оппозиционер.

«Это что же получается? Начальник оперчасти или инспектор отдела безопасности, несущие службу в колонии „Полярный волк“, теперь не смогут прикупить на свое денежное довольствие британский футбольный клуб или, на худой конец, особнячок в каком-нибудь Гринвиче? Это уже удар ниже пояса», — прокомментировал санкции военкор Александр Коц.

Американский журналист Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто считает, что Россия может быть причастна к смерти Навального.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

«Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит», — отметил журналист.

В Подмосковье подожгли отделение «Единой России» в качестве мести за Алексея Навального, подозреваемый учится в девятом классе, сообщила Baza.

«Приемную в Долгопрудном подожгли вечером 16 февраля. Неизвестный подошел к зданию на улице Циолковского и закинул бутылку с зажигательной смесью на козырек с надписью партии. Пожар потушили прохожие. Позже видео поджога появилось в анонимных Telegram-каналах. Как указано в пресс-релизе „Единой России“, неизвестный человек в маске объяснил свой поступок местью за смерть Алексея Навального. По данным источников, 20 февраля сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали подозреваемого. Им оказался ученик ученик 9-го класса центра образования „Золотой ключик“ в Химках. Возбуждено уголовное дело по статье „Хулиганство“. По словам заместителя секретаря Московского областного отделения „Единой России“ Дениса Перепелицына, „партия расценивает поджог как акт терроризма“», — добавил источник.

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